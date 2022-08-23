正積極投入苗栗縣長選戰的苗栗縣議會議長鍾東錦，針對昨台南發生2名員警遭殺害案件表示，他心中感到難過不已，也對於時代力量參選人宋國鼎昨天秀出防彈背心的作法，他惋惜指出，政治是服務鄉親不是作秀。

鍾東錦說，清晨得知嫌犯已經落網，讓警察同仁稍微紓緩緊張壓力，但他看到準備應徵苗栗縣長的宋國鼎律昨天秀出防彈背心的作法讓人惋惜，若警方要給他防彈背心，他的防彈背心留給基層警察用。

鍾東錦指出，大家都知道，警察是人民的褓姆，更是維持地方治安的第一線尖兵，昨天聽到台南2名員警遭殺害，除了難過、不捨，更在第一時間與苗栗縣警察局連繫，提醒基層員警弟兄，外出執勤一定要作好自身安全防護，其實，苗栗治安工作一直以來都作的十分良好，幾乎每案必破，尤其在防阻詐騙上，光是今年上半年就成功幫助鄉親保住新台幣6757萬元。因此，聽到有縣長參選人穿上警方提供的防彈背心，在臉書上炫耀、作秀，鍾東錦認為，大可不必。

鍾東錦表示，若自稱在苗栗選舉要穿上防彈背心，不但彰顯這名參選人真的不了解純樸的苗栗，更突顯這名參選人汙名化苗栗的心態；鍾東錦強調，從事政治工作應該是以服務的導向，而不是用律師在法庭互相攻防的心理戰，若警方要提供防彈背心，他不要當第一人，也不會是最後一人，因為，鍾東錦說，「請把最好的防彈背心留給基層員警用。」

鍾東錦表示，為了確保警察和消防隊員外出值勤上的安全，未來也將提供足額的預算，採購健全防護裝備，希望避免再有警消不幸受害的事件發生。