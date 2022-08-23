韓國央行23日表示，當地CPI(消費者信心指數)預期在連續6個月增加後，8月份可望下降，同時韓國民眾也對景氣氛圍有所改善。

韓國對未來12個月核心CPI普遍預估值，從7月份4.7%降至8月份4.3%。7月的通膨數字，曾創20年前該報告首次發行以來最高。同時，韓國8月CSI(消費者信心指數)也反彈至88，但仍低於樂觀與悲觀分水嶺100。

曾連3跌至7月86的CSI，也一度寫下2020年9月以來最低。外界認為，韓國央行在政策利率前兩天公布這份數據，是否暗示升息速度將減緩。為力抗大漲通膨，央行曾史無前例在7月時，1次就大升兩碼，也就是把基準利率增加0.5%至2.25%。

由於全球需求減少加上利率上升，韓國出口以及消費者支出面臨向下風險，預估這個亞洲第4大經濟體在2022年將失去成長動力。另外，韓國整體通膨也是從6月6%增至7月6.3%，並創1998年底以來最高。