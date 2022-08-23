（10:35更新，補充內文）2022世界羽球錦標賽今天（23日）進入大會第2天賽程，寶島男單一哥周天成出戰加拿大何舒（Jason Anthony HO-SHUE），基本功紮實的周天成兩局21比15、21比12就收下勝利，晉級16強。

周天成生涯首次對上何舒，首局何舒曾取得領先，不過周天成在8比8平手後，連得3分以11比8先進入技術暫停，自此他一路領先到收下該局；第2局周天成的優勢更明顯，何舒拿下這局第1分短暫領先後，周天成很快就超車並逐漸拉開雙方分差，36分鐘就鎖定所勝利。

在1號球場周天成比賽之後，是台灣女單白馭珀的64強賽，世界排名38的她對陣世界第20名泰國女將猜萬（Phittayaporn CHAIWAN），這是雙方生涯首次在BWF巡迴賽交手，小小白打出不少好球，不過猜萬的發揮也不錯，最終小小白18比21、13比21落敗，未能晉級。

3號球場的女單64強，斯洛伐克蕾琵絲卡（Martina Repiska）以21比16、12比21、21比17力克烏克蘭烏莉提娜（Maria ULITINA），蕾琵絲卡明天將對上台灣女單一姐戴資穎。