台南兩名警察遭殘忍殺害震驚全台，立法院長游錫堃更忍不住喊「一定要判死刑」。對此有網友今（23）日在社群論壇Ptt以「逃犯又殺警，就是死刑了吧？」為題，提到林姓兇嫌犯行惡劣，不信不被判死刑，然而，絕大多數網友卻一面倒回應「別小看台灣法官」，既酸又無奈。

該網友指出林姓兇嫌（林信吾）前科累累又是逃犯，現在又犯下殺害兩名警察的重罪，自己不信這樣還能逃過死刑，「台灣司法沒這麼爛吧？」

然而許多網友無奈表示「別小看台灣法官」、「我看你是不懂可教化喔」、「是看不起法官嗎？廢死理由絕對千奇百怪」、「殺人會笑，想必精神異常 ，可教化」。

也有網友痛批「現在執行死刑是給百姓恩惠是不是？」、「就算真的判死，也不知到拖多久才執行」、「判死又不執行有什麼用？」、「這個政府只會給無期徒刑而已」。

更有網友狠酸「趕快抄心經、寫悔過書就可教化」、「正常最多也是無期，但今年要選舉，也許會想要表演一下」、「不要小看蔡EE的決心」、「一定又是可教化啦！」、「亂講，明明就可教化」。