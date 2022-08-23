資深藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺，堅強抗癌8年仍不敵病魔，於本月21日病逝於台北榮總醫院，享年39歲，令親友們相當悲痛。而與余苑綺同樣身為「星二代」並擁有多年交情的女星黃露瑤，昨（22）日也在個人臉書粉絲團上PO出過去與余苑綺及其他朋友玩樂時的私下影片來弔念好友，令網友看了一陣鼻酸。

黃露瑤在21日接到好友余苑綺離世的消息後，昨日一早她便在臉書粉絲團上發出影片及長文表示「很難熬⋯一夜沒睡，打開相簿看著我們的回憶，妳是多麼善良！樂觀開朗！充滿正能量！想念我們聚在一起時總是分貝高亢的大笑，妳老是對我說：妳的臉怎麼那麼小，我老是對妳說：妳的腿怎麼那麼長；妳喜歡吃雞胸肉，我喜歡吃雞腿肉；每次都會自嘲我們喜好不同不會打架。自從妳生病之後，雖然見面機會少，但偶爾還是會訊息聯繫關心。妳的隨和親民努力，是顛覆許多人對星二代刻板印象的模範，綺綺不只長得美，心更美，Dear⋯現在不痛了，願妳在另一端沒有病痛當個漂亮的天使，很想妳」。

影片中，除了有兩人及其他好友的聚餐影片外，還有不少余苑綺開懷大笑時的開朗模樣，以及當年余苑綺出嫁時的美麗身影，配上梁文音的《我們都別哭》的歌聲，瞬間惹哭一票網友，紛紛留言「真的！人生如戲！角色演完就謝幕了！很令人感傷！換個想法！或許下個角色會更好」、「她留給妳最美好的回憶現在在天上當健康美麗的小天使」、「綺綺已沒病了，在天上與佛祖去修行去了」。