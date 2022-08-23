余天、李亞萍二女兒余苑綺不敵直腸癌，於8月21日病逝，享年39歲，消息讓各界感到震驚與惋惜，而同為癌友的女星唐玲，得知余苑綺噩耗後，震驚到無法言語，罹患胃癌的她感嘆，罹癌像走一條不知盡頭的鋼索，「腳步踏錯就會掉入萬丈深淵，走對了，迎接我們的會是健康嗎？」

唐玲昨（22日）在臉書透露，她得知余苑綺過世消息時，瞬間心頭一緊、頭腦當機，除了難過、傷心又害怕，更震驚到無法言語，「只有同是癌友的我們，才知道抗癌的辛苦」，感嘆余苑綺已經很努力，勇敢開刀、吃藥又化療70次，身心相當煎熬。

唐玲害怕說：「因為得癌症，好像在走一條不知盡頭的鋼索，腳步踏錯就會掉入萬丈深淵，走對了，迎接我們的會是健康嗎？這答案沒有人知道」，自認膽子小的唐玲，又因做噩夢，讓她崩潰大哭，所幸在好友葉歡的陪伴開導下，才逐漸平復心情。

最後，唐玲向余苑綺喊話：「這一路來妳辛苦了，美好的仗已經打過，勇敢堅強的妳，是大家的榜樣，相信妳堅毅的精神，會與大家同在」，希望她在天堂快樂無比，成為天使守護大家。