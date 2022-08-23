金管會證期局表示，核准鋒裕匯理投信申報募集開放式多重資產型「鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。

「鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金」，總面額等值新台幣200億元整，包括新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由北富銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。

證期局表示，此基金原則上自成立日起6個月後，投資於國內外股票、債券、REITs、基金受益憑證及追蹤、模擬或複製指數表現的ETF等有價證券總金額，應逾基金淨值的70％，且投資上述任一資產種類的總金額，不得超過基金淨值的70％。

同時，此基金投資於「先進醫療科技」概念的有價證券總金額，不得低於基金淨值的60％，且投資於非投資等級債券的總金額，不得超過基金淨值的30％。