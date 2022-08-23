歐洲股市周一跌到近一個月新低。人們對俄羅斯天然氣供應感到憂慮、歐洲央行(ECB)的鷹派訊號，以及疲弱的經濟前景數據，都打壓了投資人信心。

周一泛歐Stoxx 600指數開低走低，收跌4.19點或0.96%，為433.17點，為7月28日以來新低。德企比重較高的汽車股跌3.67%。

俄羅斯天然氣工業(Gazprom)在上周五提出警告，稱將在本月底暫停對歐天然氣供應3天。此聲明給歐洲帶來極大壓力，歐洲正努力在冬季來臨前準備好儲備。

德國天然氣主要進口商Uniper跌7.7%，報5.98歐元，股價徘徊在歷史低價附近。母公司Fortum跌4.4%，報10.46歐元。德國DAX指數也跌2.3%，為近7周以來最糟單日表現。

OANDA資深市場分析師Edward Moya說，歐洲能源危機正傳來壞消息，熱浪也給供應帶來壓力，而冬季任何的中斷都會是災難性的。

德國央行行長Joachim Nagel告訴德國媒體，通膨一直到2023年將高得令人不安，即使德國很有可能陷入衰退，然ECB也必須升息。

市場預計ECB在九月將升息60個基點，今年剩餘時間總計將升息130基點。

歐洲股市已經從六月中旬的低點，至今上漲了約11%。但是最近幾天由於投資人擔心通膨以及金融收緊對經濟前景的影響，歐洲股市一直走在低迷。

瑞士信貸跌0.8%，報5瑞士法朗。該行任命了出身德意志銀行的Dixit Joshi為財務長，並提拔歐洲、中東和非洲地區營運長為集團營運長。

法國超市家樂福跌0.9%，報17.25歐元。該公司稱將凍結100種商品的價格，以協助人們應對飆升的通膨。

在確認可能在美國申請破產保護之後，全球第二大電影營運商Cineworld股價暴跌21%，報3.2英鎊。

愛迪達意外地宣布執行長Kasper Rorsted將在明年離職，導致股價跌5.2%，報156.9歐元。