陳雙全將交棒給政壇新秀陳毓仁，他說澎湖應該要有新人、新活力，才能給澎湖帶來新格局、新氣象，澎湖才有未來。（陳雙全臉書）

澎湖縣議會副議長陳雙全23日深夜在臉書PO文表示，他已經聲明退出澎湖縣長選舉，未來將重責大任交棒給兒子陳毓仁，地方政壇有新血輪才有希望；他強調退出中國國民黨KMT不影響服務鄉親的「初心」，對於外界出現謠言藉此分裂國民黨，這些流言實在令人遺憾與難過。

陳雙全充滿感性的說，「若要當牛，不怕沒有田可以犁」，服務鄉親的方式百百種，但參與澎湖縣長選戰，目前已經不在他的考量範圍之內。他相信只要存好心、做實事，當一個熱心、有誠信的人，就能夠服務鄉親。無論我是什麼角色，都不會改變自己對澎湖的熱愛，以及當初角逐縣議員時的初衷。

地方政壇人士分析說，以他對陳雙全的了解，陳深愛國民黨，在黨最艱困的時候，依舊出錢出力，努力維持澎湖縣黨部的運作，此次初選雖然沒能贏得提名，如果好好沉潛還有東山再起的機會。

陳雙全也強調，當前最重要的事，一是把選民託付的服務案做好、把縣政監督好；二是傳承經驗、提攜後進，讓更多澎湖的年輕人參與政治、熱心服務澎湖鄉親。澎湖應該要有新人、新活力，才能給澎湖帶來新格局、新氣象，澎湖才有未來。