曾為《新世紀福音戰士》冬月耕造配音的日本老牌聲優清川元夢，其所屬經紀公司「東京俳優生活協同組合」公開了過世消息，享壽 87 歲。

清川元夢為日本老牌聲優，過去曾飾演過《機動戰士鋼彈》男主角阿姆羅．雷的父親提姆・雷、《新世紀福音戰士》的副司令冬月耕造，眾多角色。除了日本動畫外，也為許多日本特攝作品配音、並且參與過多部電影演出，為經歷十分豐富的老牌聲優及演員。今日其所屬的東京俳優生活協同組合表示，清川元夢於17日上午因肺炎過世的消息，享壽 87 歲，據報葬禮按照家屬意願，完成了只有親人參加的簡單葬禮。

日本公司株式會社khara代表董事社長庵野秀明於22日晚間於官方推特上發布了悼詞，並分享了一段故事，引起許多網友迴響。

「清川元夢從我學生時代起就是他的忠實粉絲，他已經過世了。我仍然希望看到他扮演新的角色。聽到這個消息，我感到非常遺憾。「有一次我碰巧在新宿車站遇到他時，他曾笑著對我說「庵野先生，如果你不趕快把《新世紀福音戰士》完成的話，我可能就要先走一步了。」後來作品順利完成，清川元夢還笑著說，太好了終於趕上了。