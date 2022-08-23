女星宣宣（陳伶宣，後改藝名：陳宥心）早年演出不少戲劇走紅，39歲的她3年前與大她12歲的胃腸肝膽科醫師林暘朝結婚，升格為「醫生娘」，今年4月她宣布突破被判定「單角子宮」困境懷孕成功，今(23日)稍早她發文宣布已經平安剖腹生下女寶寶，並分享當新手媽媽的心情「很不真實」。

宣宣早年形象性感火辣，近年淡出演藝圈，2019年傳出她嫁給胃腸肝膽科林暘朝醫師成為醫生娘，隔年她接受本報專訪，透露老公疼她，將千萬豪宅、百萬名車全登記在她名下，談到婚後生活，她表示過去是單身貴族時都睡到自然醒，現在就是配合老公時間，雖然林暘朝沒要求她引退，但宣宣表示若要接戲得評估工作時間長短，目前則以綜藝通告、微電影為主，還被老公虧現在戲路可能只能演媽媽、歐巴桑。

宣宣和醫生老公昨平安產下一女。（圖／翻攝自陳宥心臉書）

今年4月宣宣報喜，表示因為先前被判定自己是罕見的單角子宮，「差不多就是只剩一邊的輸卵管、卵巢有功能」，她便決定做試管嬰兒，第二次就傳出懷孕成功，讓她開心直呼：「喔耶！幸運之神看見我了」，老公知道她懷孕辛苦，總會貼心幫宣宣按摩、泡果片酸梅湯、熬製燕窩，而宣宣表示對孩子的期望很平凡，「期許寶寶健康平安喜樂的長大，能成為有能力回饋社會的能人，持續保持善念在這個世界。」

宣宣分享女兒照片。（圖／翻攝自陳宥心臉書）

今稍早，宣宣報喜平安產下千金，「在昨天...最棒的禮物平安健康報到了，我真的當媽媽了！直到現在還是有種不真實的感覺」，並強調：「人生規劃的清單裡，完成了很重要的一項！正常孕婦大概只需在同一間醫院產檢14次，而我共經歷了4間醫院、6位醫師、27次產檢！應該破孕媽咪記錄了？種種不利於懷孕的條件，還能平安生產，只有滿滿的感恩」。

宣宣發文。（圖／翻攝自陳宥心臉書）

宣宣也點名了許多一路上幫助她的貴人，她更想好的對女兒的教育方針，「越是少子化越要用心教育，寵愛但不溺愛。不一定女兒就要富養到極致，有些例子是她過慣了好生活，反而覺得父母不樂見她接觸的那個環境與世界，好像挺新鮮有趣的。所以盡量行中庸之道就好。」也盼能多帶喜氣給大家，最後補充說懷孕前後「體重成果共增加7.5公斤」，粉絲也留言道賀。