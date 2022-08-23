受到全球央行年會即將召開，華爾街擔憂聯準會釋出更鷹派的訊號，美國資本市場股債雙殺，道瓊收盤狂瀉逾640點，在美股急殺下，台北股匯率早盤均承受壓力，台股早盤開跌逾百點，台北外匯經紀公司一早開盤匯價就貶破30.1元，以30.12元開盤，貶值2.5分。

據央行統計，今年以來到22日止，新台幣匯價貶值7.99%，人民幣貶值6.68%，美元指數升值13.31%。

匯銀分析，根據FedWatch顯示，9月升息3碼機率上升至55%，市場預期Fed將不會放緩升息步調，持續推升美元指數，創下近一個月以來新高，導致主要亞幣承壓下跌。此外，央行於上週五開始透露出放手跡象，市場預期央行不會持續大動作進場調節匯率，導致台幣再度開低。

人民幣方面，據中國外匯交易中心最新數據顯示，8月23日人民幣匯率中間價為6.8523元，較前一交易日貶值3.25分。中國人行8/22宣布將1年期貸款市場報價利率(LPR)由3.70%下調5bps至3.65%，高於市場預期的3.60%，為人行1月以來再度調低利率，5年期LPR也由4.45%下調15bps至4.30%，低於市場預期4.35%。整體而言，中國政府面臨國內經濟動能減弱之際，試圖藉由降低市場利率刺激貸款需求，提振企業與消費者信心，而將與房貸利率掛鉤的5年期LPR採取更大幅度的降息，也凸顯中國政府目前將刺激低迷的房市以及中長期企業貸款視為優先的決策。