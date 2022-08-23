現年26歲女星元元(吳婕安)外型搶眼，有著童顏的臉蛋及一雙水汪汪的大眼，且擁有32E超兇猛車頭燈，被不少粉絲喚作「呆萌女神」。曾出過暢銷寫真集的她，經常不吝嗇分享火辣身材，日前她還曾穿純白比基尼亮相，掀起不小的討論度，22日再度PO出蓬蓬裙新照，結果胸前大有玄機，看的人都陷入戀愛之中，直喊美貌令粉絲都融化了。

元元經營的IG擁有近百萬名粉絲，意味任何一舉動都備受關注。近期她剪成一頭的俏麗短髮後，常和大家分享性感自拍照，16日就穿白色比基尼，還詢問粉絲「短髮的我是不是有不一樣的感覺？玩水頭髮都不會用濕」，美麗弧形讓大家眼睛移不開，一轉過身來，美背白皙又光滑，就連女生都深陷她的魅力之中。

元元的比基尼照露出雪白肌膚，甜美又火辣十足。(圖/元元 IG)

22日元元則貼出一自拍照，配文寫下：「彎彎的短髮，短髮後的新造型，今天想收集粉色愛心」，照片中的她迷人電眼、配上紅通通的腮紅，顯得無比可愛；至於穿搭造型上，她換上一件粉色蓬蓬裙，平口設計洩出大片雪白肌膚，再加上衣服的薄紗設計，更是讓她的「內在美」若隱若現，使得畫面無比養眼、清涼。

元元穿蓬蓬裙的樣子，就像真人洋娃娃般可愛。(圖/元元 IG)

由於元元的呆萌女神名號早就聲名遠播，她的穿搭又讓她宛如真人版洋娃娃，一堆人見到她忍不住內心激動，對她狂喊：「可以不要太好看嗎？」、「天啊是公主愛慘」、「真的融化了～好愛元元發射愛心」、「元要什麼顏色的愛心都給妳」、「哪裡來的天使這麼可愛」、「短髮還是一樣美」、「看到妳有一種戀愛的感覺」留言全是一片好評。