殺警嫌"押解"台南偵訊 頭戴安全帽低頭不語│中視新聞 20220823

台南22日中午發生殺警案震驚全台，凶嫌林信吾於今（23日）凌晨4時許於新竹落網，林嫌母親也遭起底於民國82年時，不滿男友要她和地下錢莊借錢，卻遲遲不還錢，又在外面有其他女人，割下男友生殖器丟棄後，逃亡9年於91年2月落網，法官審酌林母精神耗弱，判刑3年6月。。

林信吾結過2次婚，與第一任妻子生下3個小孩，由對方扶養，而後又與第二任伴侶生下1子，但林的臉書並未在公開貼文提及家人，最近的公開貼文時間停留於105年，林信吾108年因強盜案被判7年10個月入獄，預計117年出獄，還剩6年刑期，但林1周前從明德外役監逃獄。

凶嫌母親犯罪背景也遭起底，根據判決書指出，林信吾母親於82年7月，因男友缺錢多次找她要錢，但她手頭上也無多餘現金，便和地下錢莊借錢，沒想到地下錢莊討錢時，林母男友卻遲遲不肯還錢，林母承受不了金錢壓力，又發現男友有其他女人後，便心碎輕生未遂。

事後林母遭救回後，便購買水果刀，約男友去開房，趁男友休息時，於對方的咖啡中下藥，待男友昏迷後，將對方的生殖器割下，隨後又打電話告知友人將男友送醫，將水果刀及陰莖丟棄後，便逃離飯店，林母於91年2月落網，共計逃亡9年，而林母男友生殖器遭割下後，目前僅剩排尿功能，法官審酌林母被鑑定出精神耗弱，判刑3年半。

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