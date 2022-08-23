台南2名警察遇刺身亡，凶嫌殺警後一度帶著搶來的槍械逃亡，內政部長徐國勇因此喊出「若有反抗就大膽使用槍械，絕不客氣！」但胸腔科醫師蘇一峰在臉書PO文，「開槍上法院，不開槍去醫院！」11個字道盡台灣警察內心的無奈，引起網友熱議，讓不少人大呼台灣警察好可憐。

醫師蘇一峰昨在臉書貼文，表示徐國勇說「若有反抗，就大膽使用槍械，絕不客氣。」就好像醫師會聽到說「若有需要，檢查藥品都可以開，健保給付！」但這些事情的重點都是在事後算帳，因為警察開槍之後，有一定機率會上法庭；而醫師開藥之後，有一定比例被賴賬。

蘇一峰表示，可憐的警察同仁，在拔槍的時候，先想的是報告要怎麼寫、上法院要怎麼解釋，真的默哀，破案沒什麽獎金，卻要拿命去拚；開槍上法院，不開槍去醫院。

貼文引起網友討論，不少人對於2位警察遇刺殉職後感到不捨，也認為蘇一峰說的話一針見血，「醫師畫到重點了」、「一語道破難處」、「台灣警察實在太可憐了，國外哪還等得到對方靠過來」。