檢廉偵辦宜蘭縣政府官員等涉貪弊案，縣長林姿妙也被列為被告，宜蘭地檢署將在上午10點舉行記者會說明，林姿妙及其女兒林羿伶，以及前建設處代理處長吳朝琴等多人被檢方提起公訴，檢方請求對林姿妙從重量刑，林姿妙面對媒體詢問，僅表示「要看到完整報告再說明，謝謝大家。」

檢方此次起訴共有15人，其中公務員10人，包括縣長林姿妙，非公務員有林姿妙女兒林羿伶、地主等5人。檢方指出，林姿妙從2010年擔任羅東鎮長至今，除薪資、租金外並無其他收入，但他的現金有7844萬餘元，並無合理來源，與收入顯不相當。

檢方指出，林姿妙為一縣之長，本應謀縣民福祉，恪盡職守，奉公守法，廉潔自持，但她讓陳姓被告等人免徵土地徵值稅，放任不具公職身分的女兒召換一級主管進入縣長官邸下達指令，恣意妄為，紊亂縣府行政體制，還有總金額高逾7000多萬元來源不明的現金，且犯後否認犯行，檢察官建請從重量刑。

宜蘭地檢署今日偵結宜蘭縣政府官員集體涉貪案，將林姿妙等15人依貪汙罪起訴。圖為起訴書。（李忠一攝）