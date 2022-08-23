鍾姓男子與朱姓女子於2019年合意投資大社區的法拍屋，由鍾男出資、朱女出力。鍾男陸續匯了800萬元給朱女，買下一間法拍屋，由於朱女將法拍屋登記在自己名下，鍾男覺得被騙，向橋頭地院提告，要求朱女還錢800萬元。法院審理後認為鍾男證據不足，駁回上訴。

鍾男與朱女原本是男女朋友，但後來兩人分手。鍾男說，兩人以合議方式買賣不動產，但沒有簽下書面契約。朱女於2020年1月買下一間法拍屋，她竟然自稱擁有其產權，對之前的承諾食言，沒有依照約定將房產設定給鍾男。

鍾男多次向朱女提出要求，但朱女都置之不理，前後時間超過一年。朱女還透過通訊軟體Line回應，「不欠你任何金錢」字句。且聽聞朱女積極出賣此房地，意圖脫產，且避而不見。

朱女則認為，當時兩人約定，拍得的房地登記在朱女的名下，再將其轉賣，賣得金額扣除成本後，剩餘的獲利由朱女所有。目前此房地屬於出售階段，鍾男向法院的請求無據。

且當初兩人商量的合作方式是包含買下法拍屋、轉售與利潤的分配，並不是像鍾男所說的僅止於拍下法拍屋而已。朱女還提出，投資的800萬元本來是鍾男要贈與她的，因為兩人分手，所以鍾男要索討這筆款項。

法官審理後認為，鍾男提出的證據不足，未能舉證朱女買下的法拍屋須設定抵押給鍾男，也沒有解除此契約的權利。對於鍾男要求朱女要還錢800萬元，沒有理由，予以駁回。可上訴。