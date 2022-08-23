首屆「高雄城市書展」以「左圖右書」為主題，帶領高雄人體驗一場創新型態的閱讀空間，高雄市立圖書館啟用以來已滿8年，積累豐富的閱讀使命，今年度高市圖總館共構會展中的文創會館順利招商，目前承億文旅已於8月份開始試營運，未來還有青鳥書店、電影院、米其林餐廳進駐，兩座閱讀場域的共構加乘，將促使閱讀傳播力量再放大，滿足高雄人的閱讀之慾。

高雄市長陳其邁表示：「高市圖總館是國際級的指標建築，不僅引領起全國各縣市興建總館之風潮，為順應閱讀服務更現代化的世界潮流，組織改造更從機關轉型為行政法人，擔負起邁向國際級圖書館的使命，將以百萬書庫館藏、新穎的科技資訊以及多元的城市書展，展現這座富有文化底蘊的城市力量。」

高雄市副市長史哲表示：「高市圖總館共構會展文創會館是台灣首創圖書館結合五星級文創國際文旅的地標，同時更是5G AIoT首發場域，有最新數位應用的研發試驗場，象徵不同時代的IP運用在亞洲新灣區，未來將以書作為文旅的核心場域，為旅人創造城市中美好的閱讀體驗。」

高雄市文化局長王文翠表示：「高雄市立圖書館首跨與9間獨立書店合作，聚集9家獨立書店合辦書展極具有突破性，高雄在地獨立書店的訴求以及經營特色皆有所不同，能夠透過高市圖的空間場域，讓9間獨立書店在此相遇，是十分難得的機會。」

未來高市圖左邊是圖書館，右邊即是書店，有人喜歡公共空間的展覽；有人則是喜歡逛書店的氛圍感，在新型態的空間場域裡，高市圖串聯大高雄9間在地獨立書店，合作推出「我家旁邊的書店」特展，將以雙主場的方式共同辦理講座，形成以總館和書店為點、以閱讀為線，全面編織高雄城市的閱讀網。