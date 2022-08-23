瑞春醬油工廠原本就有約2500多個古早陶甕，是全台數量最多的醬缸曝曬甕場，這裡可看到全台最大的「甕場」。（雲林縣政府提供）

傳承4代、具百年歷史的雲林西螺百年醬油廠瑞春醬油，本月起轉型發展觀光，成為雲林第11家觀光工廠。雲林縣府表示，瑞春醬油通過經濟部觀光工廠評鑑，是縣府與企業共同努力的成果。

雲林縣政府建設處指出，雲林縣政府輔導瑞春醬油有限公司申請「瑞春醬油觀光工廠」，今年6月通過經濟部觀光工廠評鑑標章。

建設處指出，觀光工廠主體是生產製造業，現今透過工廠轉型發展觀光，是對外宣傳最好的平台與媒介。依據「觀光工廠輔導評鑑要點」，製造業申請觀光工廠標章，需符合相關規定並經嚴謹的評鑑會議，才能獲頒觀光工廠評鑑標章，以「觀光工廠」為自家品牌及場域來行銷宣傳。

縣府表示，在瑞春醬油觀光工廠內不僅可以看到瑞春一路走來的歷史痕跡，更是全台唯一醬油製程透明化參觀，從黑豆的蒸煮、製麴到下缸日曝、裝瓶、包裝等，透過觀光工廠，能夠讓消費者了解在地產業，得到釀造醬油知識，一探醬油所有釀造過程。

瑞春醬油工廠原本就有約2500多個古早陶甕，是全台數量最多的醬缸曝曬甕場，來到這不僅可以看到全台最大最多的「甕場」，還可以品嘗到傳承百年、純釀甘醇醬香，體驗漫遊雲林獨特的魅力。

瑞春醬油公司是西螺商圈會員之一，積極參與縣府辦理商圈活動促進產業經濟活絡，亦是得獎常勝軍，2020年曾參加經濟部商業司指導、中華民國全國商業總會所舉辦「優良創新老店選拔暨表揚活動」，榮獲「創新菁英老店獎」殊榮。

瑞春醬油觀光工廠營業時間是每周一至周六，早上8點30分至下午5點，周日公休。