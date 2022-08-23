台南昨(22)日發生殺警案震驚全台，凶嫌林信吾逃亡17小時於今（23)日凌晨4時許於新竹落網。台南市政府警察局及台南市長黃偉哲在臉書發文哀悼，承諾會盡全力照護家屬。

台南警員凃明誠、曹瑞傑昨天（22日）在執行勤務時遭刺殺身亡，配槍及24發子彈也被搶走，經警方全力追緝後，終於在23日凌晨4時許將林姓兇嫌逮捕歸案。

案發後，台南警界瀰漫低氣壓，尤以殉職同仁所屬的二分局更為悲痛；台南市政府警察局同仁今日透過臉書發布一篇32字公告，「明誠學長，瑞傑學長，凶嫌落網，任務結束，請安心您們的親人，我們會盡全力照護。」，淚別殉職警員。

台南市長黃偉哲稍晚也在臉書指出：「敬愛的弟兄，請安息。家裡的事情，市府會全力照顧。」

貼文一曝光，網友們也紛紛留言哀悼「兩位員警英勇殉職國人同感哀悼⋯」、「謝謝你們，任務完成了，辛苦了」、「任務結束，一路好走，嚴懲重罰，唯一死刑」、「請家屬保重，節哀」。