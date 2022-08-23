訊連(5203)與華碩(2357)合作將其FaceMe Security智慧安控解決方案整合於華碩Mini PC PN63-S1與 ExpertCenter PN64系列商用迷你電腦中。用戶將可於華碩商用迷你電腦上使用世界頂尖的人臉辨識引擎，在住宅、小型商店或辦公室等小型場域，部署具人臉辨識能力的門禁安控設施。

華碩商用迷你電腦與FaceMe整合，融入於住宅、小型商店或辦公空間。以往人臉辨識安控多為大型場域設計，仰賴GPU運算與硬體儲存空間，占用體積功耗也相當大。但小型場域在實務上，效能需求較低且對能源功耗有所考量，往往成為導入人臉辨識安控時的瓶頸。藉由整合華碩商用迷你電腦與FaceMe Security智慧安控解決方案，用戶可借助最新的Intel Core處理器與Intel Iris Xe優異的顯示效能，高效處理人臉辨識中的大量圖形運算工作，而透過其多I/O連線，可同時監控3～4路攝影機中、每小時高達1,530人次的高流量。

訊連FaceMe Security具備精準度全球名列前茅的人臉辨識引擎，可快速、準確辨識人員身分並實行安控、門禁管理，一站式門禁安控解決方案獲得辦公室、住宅、零售業、製造業採用，亦是此次華碩選擇與訊連合作主因。