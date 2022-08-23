因微軟Teams和思科WebEx使市場競爭加劇，以及人們重返辦公室並恢復面對面實體會議，導致在疫情高峰期對視訊會議平台的強勁需求一去不復返，Zoom Video Communications Inc上季營收增長創下史上新低，並下修全年營收與獲利預測，受此打擊，周一盤後股價重挫逾8%。

財務長Kelly Steckelberg向分析師表示，本財年公司的線上業務可能下滑7%～8%。

由一名思科前高層創立，Zoom在2020年初新冠疫情剛爆發時還是一家沒沒無聞的公司，但在這場公衛危機達到高峰時，宅在家的遠端辦公與開會需求讓該公司聲名大噪，並實現了3位數的營收增長。

Zoom的股票市值在2020年10月達到1590億美元，創下上市來新高，股價在2020年全年飆漲425%。

如今Zoom面臨的兩大困境分別是如何招徠能付高價的大客戶以維持營運增長，以及在通膨高漲之際，Zoom不得不砸下更多錢吸引開始控制支出的客戶，導致營業費用不斷增加。

Zoom公布2023財年第二季（截至7月底）營收年增8%，為11億美元，不及市場預期的11.2億美元，並創下歷來最疲弱的增長。

營業費用暴增51%，為7.04億美元。

淨利為4570萬美元，較前一年同期3.169億美元大幅減少。

經調整後每股盈餘為1.05美元，優於市場預期的0.94美元。

該公司預估第三財季營收介於10.95億～11.00億美元、經調整後每股盈餘介於0.82～0.83美元，落後市場預估的營收11.5億美元和調整後每股盈餘0.91美元。

Zoom將全年營收預測從介於45.3億～45.5億美元下修為介於43.9億～44億美元；將全年經調整後每股盈餘預測從介於3.70～3.77美元下修至介於3.66～3.69美元。

分析師預期該公司全年營收為45.4億美元，全年經調整後每股盈餘為3.76美元。

RBC Capital Markets軟體部門常務董事Rishi Jaluria表示，Zoom仍然是一個「證明給我看」（show-me）的故事，在這個故事中，該公司相信未來仍有許多潛力和成長空間，但華爾街顯然還不相信。