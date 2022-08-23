潤泰全(2915)因透過潤成投資控股公司轉投資持股南山人壽保險公司約26.62%，致使公司截至今年6月底每股淨值低於票面，遭證交所公告暫停融資融券交易，並自8月23日起實施，潤泰全今天盤中股價走弱。

潤泰全因透過潤成投資控股公司轉投資南山人壽保險公司，綜合持股比例為26.62%，受轉投資公司淨值下降等因素拖累，公司淨值快速下滑，潤泰全變動會計政策，投資性不動產改採公允價值衡量，加計會計政策變動追溯調整金額後，截至6月底，潤泰全每股淨值約5.76元。

證交所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核本國上市公司(不含金融業)公告並申報之111年第2季財務報告每股淨值資料，潤泰全因每股淨值低於票面，暫停融資融券交易，受此影響，潤泰全今天股價走弱。

潤泰全日前宣布變動會計政策，投資性不動產改採公允價值衡量，且為避免非營運因素導致公司淨值大幅波動，經董事會決議通過辦理現金增資，預計發行3億7000萬股。

潤泰全上半年稅後盈餘為102.19億元，每股盈餘為14.76元；累計前7月合併營收為17.66億元，年增14.17%。