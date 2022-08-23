涉殺害2名員警的46歲明德外役監逃犯林信吾。（曹婷婷攝）

涉殺害2名員警的46歲明德外役監逃犯林信吾。（曹婷婷攝）

犯下殺警案的46歲林信吾，今天凌晨在新竹落網，9點被警方押解至台南市警三分局偵訊，警政署長黃明昭說明，犯下這件人神共憤、窮凶惡極的大歹徒林信吾，殺警後逃亡17小時落網，途中除搶超商也刻意製造多個斷點躲避警察緝捕，但警方不費1槍1彈完成任務。他也強調，今後將加強員警執勤需有敵情觀念，以安全為最高原則，「沒有安全，什麼都枉然。」

黃明昭說，這是一件人神共憤、同仇敵愾案件，歹徒竟敢在光天化日之下，對執法人員行凶，「我們2位同仁英勇、積極進取態度，值得敬佩，這麼年輕有為警察殞落，讓人非常難過及不捨，在台南、高雄、新竹等同仁共同團隊合作，很快將窮凶惡極歹徒繩之以法，大快人心」。

黃明昭也說，非常感謝新竹市警局同仁得體勤務部署，等待嫌犯下客運、走到角落才上前，林嫌面對5、6名警力迅雷不見掩耳的壓制，來不及反抗。他說明，當時客運上共有12名乘客，當時考量等他下車，車門關上後再逮捕，以避免萬一林嫌再衝回車上挾持乘客，衍生更多風險。

林嫌遭制伏後，警方從他的背包發現上膛1發的警槍，割喉殺警的行凶折疊刀，林嫌則丟棄在棄車的某高中附近。

由於案發後，一度傳出警方鎖定嫌犯為另名陳姓男子，且陳男照片也被廣發流傳，黃明昭說明，陳男為安南區人，有地緣關係，且掌握的影像跟陳男照片「有點雷同」，因此列為可能嫌犯之一。

據了解，警方昨天下午找到林嫌偷走的機車，掌握指紋等相關跡證，研判林嫌涉案重大，加上陳男昨晚也到案說明喊冤，專案小組從種種證據分析，排除陳男涉案，鎖定追緝林嫌。

台南市警察局長方仰寧說，警方以最快速度將凶嫌逮捕到案，但凶嫌相當狡滑，逃亡17個小時中，不斷變換交通工具，製造斷點躲避警方。尤其，林嫌落網還供稱，他原本在安南區公墓喝酒，警員一路追查，凃明誠先下車請林嫌放下刀子，林嫌不從，凃明誠以辣椒水噴林，林被激怒，瘋狂持刀撲向凃明誠，凃警告式開1槍示警，反而激怒林嫌更瘋狂刺殺凃明誠。

曹瑞傑隨後開警車到場，林嫌又持刀攻擊曹，曹見狀隨即開車朝林嫌衝撞，林嫌持警槍朝警車開槍，也持刀追殺曹員。方仰寧說，警車鑑識有4個彈孔，凶嫌初步所供，均避重就輕，警方會詳細、反覆釐清事實。至於林嫌何以逃往高雄又逃往新竹？方仰寧說，初判林嫌漫無目標，「離開台南就好」。

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