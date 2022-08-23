為傳遞「甜蜜的生活La Dolce Vita」美食美酒美景美樂的飲食體驗，台北遠東香格里拉飯店新任義大利籍區域總經理萬佐東(Marco Vazzoler)邀請台南遠東香格里拉義籍行政總主廚歐瑪 (Omar Ugoletti) 客座台北遠東38樓的馬可波羅義大利餐廳，於8月26日至28日與餐廳主廚徐維志攜手推出期間限定酒餚晚宴，雙主廚創意激盪出趣味靈感，重新詮釋優雅又奔放的當代義式料理。「義饗．雙廚」馬可波羅義式饗宴，6道菜式晚間套餐每位2,880元+10%，搭配3款精選義大利酒款則每位3,480元+10%，另有歐瑪主廚3道式午間套餐，每位1,480元+10%。 「義饗．雙廚」酒餚晚宴主廚推薦菜色如雙前菜之一的「鮭魚青魽西西里捲」，是徐維志以義大利最著名的經典甜點西西里捲為靈感發想，創意製成兩捲風味前菜，將甜點原本填入瑞可達起司奶油餡巧思換成鮭魚和青魽雙口味，先將鮭魚以伏特加、海鹽、糖等醃漬數小時後製成鮭魚塔塔，切丁後和酪梨丁一起填入捲餅中，另一捲則以檸檬、海鹽、糖、橄欖油、蒔蘿等香料醃漬製作成青魽塔塔，切成小丁後塞入捲餅中，再填進萊姆芒果泥，呈現較為清新爽口的滋味，另以胡蘿蔔泥、開心果碎、檸檬等畫盤增添色彩與口感，可隨興搭配捲餅享用。 第二道前菜是歐瑪主廚的鴨肝凍糕，這道閃耀著藍色海洋鏡面的開胃前菜，一上桌立即令人眼睛為之一亮，主廚將蛤蜊高湯加入吉利丁並以蝶豆花染成藍紫色，海面上點綴著肥美清甜的蛤蜊肉、佐上柚子果凍泥與鴻喜菇，上方再撒上海膽粉末增加另一種層次的海味，將海膽以液態氮冷凍後刨成細末，在晶亮的海面上像是浪濤帶起的細沙，也像是陽光灑在海上閃閃發亮的波光，而海面下是用加拿大鴨肝拌入鮮奶油、牛奶後冰鎮的鴨肝凍，彷彿還沒走遠的夏天，以盤中的迷你海景重現眼前，唇齒間鮮美清爽的蛤蜊高湯凍，讓人深刻感受到歐瑪主廚對家鄉安科納(Ancona)美麗的亞德里亞海岸的思念。 前菜搭配的酒款是來自義大利東北部查戴托酒莊的珍藏氣泡酒 (Zardetto Private Cuv?e Brut N.V.)，富有花香與蘋果、桃子、梨子等果香以及柑橘香氣，細緻的氣泡與乾淨爽口的酸度，無論是搭配生魚塔塔或是鴨肝凍糕，都能完美開啟一場味蕾饗宴。 主菜前的甜蝦迷彩燉飯是徐主廚另一道創意菜餚，為了呈現義大利繽紛色彩，有別於經典海鮮燉飯，主廚費心準備三種口味的燉飯，包含代表黑色的墨魚、橘紅色的番茄與綠色的羅勒，並混搭成時尚迷彩造型，另外選用日本甜蝦拌檸檬油醋調味後炙燒，鋪在三色燉飯上，打造視覺與味覺的雙重享受。搭配燉飯的是義大利百大酒莊的澤納多酒莊Zenato Lugana San Benedetto 2019白酒，來自北義加爾達湖南邊的盧坎城 (Lugana)，是義大利著名葡萄酒產區，近年來白酒更是享譽國際，香氣濃郁且帶有花香、柑橘與辛香料的香氣，爽脆的酸味將食慾準備好迎接主菜的來臨。 兩位主廚各精心準備了一道主菜供賓客選擇，歐瑪主廚的香煎鱈魚是將鱈魚先煎半熟後，以西班牙Josper Grill炭烤爐再烤過增添炭香，看似簡單的海鮮主菜，可嚐到主廚配菜的心思，鱈魚上以夏季松露與防風草黑白堆疊，圍繞著白酒拌炒過的北大西洋刀蟶、蒜炒菠菜、苦杏仁以及蘆筍脆片，創造出多層次的豐富口感。另一道由徐主廚準備的炭烤西班牙伊比利豬上蓋，選用伊比利豬較富油脂、口感較軟嫩的老饕上蓋部位，也是運用Josper Grill炭烤爐精準掌握炭烤火侯，搭配以牛肝菌、牛肉、紅酒、百里香、迷迭香等香料熬煮的濃郁肉汁提味。 徐主廚設計的配菜也同樣精采，喜愛甜點的他以千層派甜點製作方式，將地瓜切薄片，並將松露加入蛋黃和鮮奶油製成的內餡，與地瓜片層層疊起後用140度烤箱烤30分鐘，散發松露香氣的地瓜千層派，另外搭配用肉桂、柳橙慢燉的紫高麗菜和紅蔥頭，細緻鋪畫在底部的是菠菜洋芋泥，每一種配菜無論是單獨品味、或是搭配充滿炭烤香的豬肉一起享用，每一口都變化出餘韻悠長的驚喜滋味。 餐後甜點是歐瑪主廚的椰凍可可球，現居台南的他，將童年記憶裡的巧克力球，偽裝成南台灣常見的椰子，下方鋪著巧克力碎，打開貌似椰子的上蓋，白色的椰子風味鮮奶油像南國吹來的風，再往下挖掘，是鮮黃色澤的各式台灣當季水果-百香果、鳳梨和芒果，加入些許新鮮萊姆汁製成的綜合熱帶水果，酸甜滋味讓味蕾再度清爽起來。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障