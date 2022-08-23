花蓮縣富里鄉六十石山的金針開花成數較歷年減少4成，縣府估計農損達3成5，經向農委會爭取啟動天然災害現金救助，每公頃2萬9000元。（富理鄉農會總幹事張素華提供／羅亦晽花蓮傳真）

今年7月連日高溫及多日未下雨，重創花蓮縣富里鄉六十石山的金針花及稻米，其中，金針花況不如預期，開花成數直接減少4成，農損達3成5，稻米則因胴裂嚴重，碾壓過程高達4成5因碎裂廢棄。農委會將對金針啟動天然災害現金救助，每公頃2萬9000元，富里鄉農會則透過保險給付稻農受損金額。

富里鄉六十石山種植金針花面積約230公頃，保留26公頃花海予遊客欣賞，是花蓮歷年暑假的強檔活動之一，但今年欣賞花海的人潮卻較往年減少許多。富里鄉總幹事張素華表示，今年7月因高溫及缺水，金針花況不如預期，開花成數直接少4成，不僅遊客砍半，衝擊當地觀光，更重創依靠採金針生活的農民。

張素華說，農委會22日一早即前往六十石山視察災情，提出協助農民解決缺水問題，如完善儲水設備，以利收集地面水或雨水，或請農田水利署幫忙架設滴灌設施及民生用水管線，幫金針花解渴。另，富里六十石山的金針花經縣府向農委會爭取，已符合災害現金救助。

花蓮縣府農業處表示，經勘災小組前往富里六十石山現勘金針受災情況，發現部分植株出現葉面枯萎、未抽花梗及花梗短小等情形，被害面積約51公頃、損害程度35％，已達救助標準，經提報農委會後於22日公告辦理，救助項目為金針菜，額度每公頃為2萬9000元，符合救助條件的農友，即起至9月1日可至富里鄉公所辦理。

除金針花，目前正值收割的一期水稻也因氣候炎熱影響收成，張素華表示，此次碾米廠收受的稻穀胴裂非常嚴重，導致米在碾製過程中都「碎光光」，損耗相當嚴重，光是「高雄139」品種，平均只剩5成5完好可使用，近4成5的碎米必須廢棄，對米商來說是一大成本負擔。

張素華表示，由於農會先前有替稻農投保農委會全額補助的水稻加強型保險，只要減產5％就符合理賠，此次減產損失部分將由保險給付。

至於玉溪地區的金針花與稻米，玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說，玉里鎮赤科山的金針花況已開7、8成，花況多少有受高溫缺水影響，但因緯度較高尚可控制，一期水稻則無出現胴裂問題，不過若天氣持續炎熱，還是可能會造成農損。