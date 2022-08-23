新冠肺炎疫苗採購檔案封存30年引發爭議，民眾黨立委蔡壁如今召開記者會指出，過去為了應對疫情給予政府施政彈性，但並不代表不需收到監督及承擔責任，她呼籲政府「公開透明，勇於承擔」，不要總是玩文字遊戲轉移焦點。

蔡壁如指出，過去幾年為了應對疫情，政府採取許多特殊手段，包含編列特別預算、通過藥品的緊急使用授權(EUA)等。但因緊急狀況授權給政府施政彈性，並不代表不需受到監督及承擔責任，甚至特別授權更需要特別監督！

蔡壁如表示，去年7月衛福部通過高端疫苗的EUA時，要求高端於一年內檢送疫苗保護效益報告；如今食藥署說已經收到並正在審查高端的疫苗保護效益報告，但報告以及審查結果尚未決定是否公開。這就像去年衛福部承諾會在疫情穩定後提出的防疫政策檢討報告一樣，直到陳時中認定疫情穩定跑去選舉時卻還沒看到，實在讓人懷疑是想以拖待變，讓人民忘記疫情期間政府的各種狀況百出。

蔡壁如強調，無論是疫苗緊急授權的審查、防疫政策檢討報告、近期採購公文的密等爭議，一再顯現政府迴避監督、不負責任的態度。人民要的很簡單，就是請政府說明清楚，社會大眾想知道的資訊現在能不能公開？如果現在不能，那何時能公開？政府不該總是玩文字遊戲、以慣用的轉移焦點手法，將單純的事實釐清與政策檢討，操作成政治對立，打模糊仗讓媒體與人民淡忘議題焦點。

蔡壁如最後呼籲政府「公開透明，勇於承擔」，以EUA為例，是權衡疾病風險與藥物安全性、有效性、品質，所做出的非常規處置，但不是不受監督、不必負責的免死金牌。執政就要面對監督、負起責任，怕熱就不要進廚房!

針對昨天指揮中心說疫苗採購只能回答平均價格，一劑平均是765元，蔡則質疑，還是沒有公開每一個廠牌一劑單價是多少，有可能AZ一劑1、200元，但高端一劑1、2000元，最後平均下來765元，還是希望每一個廠牌的價格能清楚地跟社會報告。