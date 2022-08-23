洋基賈吉第47轟。（MLB臉書）

紐約「地鐵大戰」23日開打，大都會派出王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer）領軍，沒想到近況慘烈的洋基從薛爾瑟手中拿下了4分，包括「法官」賈吉（Aaron Judge）本季第47轟，終場就以4比2戰勝大都會，在雙方2連戰拔得頭籌。洋基75勝48負，大都會79勝45負。

洋基先發投手赫曼（Domingo German）投出了「首打席觸身球」，隨即靠著雙殺打清掉跑者。碰巧的是薛爾瑟首局下半也是「首打席觸身球」白送了貝寧坦迪（Andrew Benintendi）上壘，最後被勒馬修（DJ LeMahieu）的高飛犧牲打跑回洋基第１分。

3局下兩人出局輪到賈吉，薛爾瑟連續「直球對決」，一顆偏低進壘的四縫線被逮個正著，右外野手走了幾步就停下來，賈吉本季第47轟！雖然是陽春炮傷害有限，5局下洋基又靠著貝寧坦迪的適時二壘打再下一城。

7局上洋基守備失誤，沃格巴克（Daniel Vogelbach）趁機轟出兩分炮追到只剩1分差，不料7局下大都會也出現失誤，貝寧坦迪安打攻下第4分，薛爾瑟用掉101球之後被打退場，總計6.2局被敲7安，其中3支是長打。

本季在第46轟之後「卡彈」的賈吉總算敲出近10戰的首轟，保住追平全壘打紀錄的機會。投手赫曼6.1局失2分（責失1分）也成功戰勝強敵薛爾瑟。賽前薛爾瑟累積生涯199勝99敗，結果第200勝沒到手，反倒是100敗先「達陣」，自責分率漲到2.33。