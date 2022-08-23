「交通部說酒駕零容忍，為何對疲勞駕駛一直忍？」台灣汽車貨運暨倉儲業產工會、桃園市產業總工會今（23）日赴交通部陳情表示，旗下有18家運輸公司的景山交通集團惡名昭彰，除了民國104年到今年以來幾乎年年因違反勞基法而被罰，員工班表更是一出車就是3天2夜、長達20小時甚至30小時的工時，疲勞駕駛成為高速公路上不定時炸彈。

台貨產工理事長林志雄表示，物流業、開大車的司機看到景山的車都知道要閃遠一點，因為景山交通被戲稱「景山航空」，在高速公路上開得飛快，還有「交通違規多」、「違法超時多」與「肇事死傷多」等「三多」，最嚴重的一次就是107年大貨車駕駛因凌晨國道開車打瞌睡而撞死2名警察及1名貨車司機，原來該肇事駕駛連續上班22天，其中至少有7天工時逾12小時。

台貨產工總幹事林昶志表示，近期接獲景山交通集團員工陳情，指「出勤一次3天2夜一直都是正常的事情，甚至也有過1周才下班打卡1次」。翻開員工今年班表，農曆年前最忙的時候，A員工1月23日到2月1日連續上班10天，2趟車次之間只間隔1小時，或是3趟車次只間隔2、3小時，最長連續上班33小時；B、C員工各自在30小時和31小時之內跑3趟車，中間只間隔1到2小時。「班表的安排還僅是路況順利時的估計，萬一路況不順就得趕車，難怪景山的車都開得飛快，更難怪容易發生重大事故！」

林昶志表示，景山從104年起至今年違反勞基法未7日1休、輪班制沒給休息時間、超時工作等共45次。此外，景山集團旗下的永益通運，有員工向高雄市勞工局申請勞動檢查，近4個月都沒消息，台貨產工一問，高雄市勞工局才回應是「公司規避、拒絕檢查」，可見景山不只罰不怕，現在更直接拒絕勞檢。

桃市產總表示，今年違反勞基法10大事業單位，第3名花蓮客運，第4名中興大業巴士、第6名指南客運、第9名嘉里大榮物流和第10名國光客運，10名中有5間企業是運輸倉儲業。台貨產工表示，光是上個月高速公路已發生5件死亡事故，造成5死4傷，其中有4件事故與駕駛人疲勞、分心有關。

林志雄表示，交通部明明有公路法第47條、第77條、第79條那麼多法條可以罰，但交通部7月29日預告修正「汽車運輸業管理規則」，只要求貨運業重大公路事故造成逾3人死亡（或死傷逾10人，或傷害逾15人）者，要強制加裝全球衛星定位功能系統（GPS）及營運車輛監控管理系統。「交通部是給貨運業『可死亡3人』的額度嗎？有3人死亡就裝GPS，那又怎樣？完全沒有解決過勞駕駛的問題！」

工會表示，交通部失職已經造成不少憾事發生，應立即要求景山集團限期改善或停止部分營業甚至撤銷營業執照，且立即處理其他違法企業，「交通部不要再度成為沒有殺人的殺人犯。」公路總局科長連思源出面接下陳情書，並表示會帶回去研擬。