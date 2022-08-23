It seems that everyone is interested in this model, then share the relevant video. https://t.co/vTo2TSUmR9 pic.twitter.com/k8hczcTL9P — 彩云香江 (@louischeung_hk) August 20, 2022

隨著至少兩款新模型出現，解放軍轟-20下一代轟炸機可能有饒富趣味的新轉變。而這些新設計或新構想顯示，它們極可能是未來轟-20所呈現的模樣。

據《動力》（The Drive）網22日報導，由於先前官洩所顯示的，都是些模糊神秘的概念，和最後設計的關係不大。不過，隨著中方官媒最近暗示，轟-20即將首飛，如今出現這些影像很可能意味著，它似乎蓄勢待發，離官方正式宣布，或是官洩可能不遠了。

最近在社群媒體上出現的，似乎是轟-20的風洞測試金屬模型，以檢測這款未來轟炸機設計的空氣動力性能。除了金屬模型外，還有1款白色模型，在影片中有1位民航飛行員，還有1名穿軍裝的飛行員拿著它亮相。

而活動的場合似乎與中國航空工業集團（AVIC）有關，模型背後就可以看到它的商標，還有中英文對照寫著「美聯航空」（ML Aviation），而這是家飛行模擬器，航空模擬器和飛機模型模擬器製造商。