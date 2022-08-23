取自總統府直播畫面

今天是823砲戰64周年，蔡英文總統表示，這場保衛戰向世界宣示，任何威脅都無法撼動台灣人民捍衛國家的決心。這陣子中國在台灣周邊區域進行軍演，更提醒我們民主夥伴之間應該要強化結盟的力量，共同防禦威權國家的干擾。台美雙方更應該一起打造更安全、更有韌性的供應鏈，這也是目前重要的任務之一。

蔡英文今天接見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」專家學者訪問團，她在致詞時表示，近期以來有許多美國重要的人士來訪，今天胡佛研究所訪團來到台灣，在這個關鍵的時刻不遠千里來訪，格外具有意義。

她說，胡佛研究所是美國公共政策最具影響力的智庫之一，也是美國政府研擬政策的重要參考，更是國際社會了解台海局勢的權威管道之一，尤其研究所將中國威脅列為首要研究核心議題，並將台灣計畫納入國家安全專案小組，使得台灣的相關議題受到更廣泛的討論，也讓台灣獲得更多的認同與支持。

蔡英文指出，今年俄羅斯入侵烏克蘭，已經顯示威權主義正在不斷的擴張，烏克蘭人民挺身而戰，捍衛家園給予全世界一個重大的啟示，那就是民主自由必須要靠自己來爭取。

今天是823砲戰64周年，她說，64年前的823戰役，因為台灣居民團結一致守護住台灣，才有今天的民主台灣，這場保衛戰也向世界宣示，任何的威脅都無法撼動台灣人民捍衛國家的決心，「過去如此，現在也是這樣，未來也是一樣」。

蔡英文表示，我們也會向世界證明和平、安全、自由、繁榮，台灣人民有決心，也有信心守護，這一陣子中國在台灣周邊區域進行軍演，已經對台海及區域的現況造成極大的威脅，包括周邊區域國家以及全球民主夥伴都提出了強烈的關切。

也因為如此，她說，這些挑戰更提醒我們民主夥伴之間應該要強化結盟的力量，共同防禦威權國家的干擾，並且捍衛區域的和平穩定，她感謝包括美國在內的國家，在國際上對台灣的堅定支持，也再次強化我們自我防衛的決心。

蔡英文表示，台灣位處威權主義擴張的最前線，我們不斷的強化國防自主的能力，也將會和美國在這方面持續合作。因應全球威權主義的擴張，台美雙方更應該在一起打造更安全、更有韌性的供應鏈，這也是我們目前重要的任務之一。

上個禮拜台美雙方同步宣布啟動台美21世紀貿易倡議的協商談判，她說，透過這個平台，我們希望進一步的邁向高品質的台美貿易協定，並且深化台美在各領域的合作關係，相信未來這樣的合作可以吸引更多國際投資來到台灣，也為台灣增加更多的誘因前往美國投資布局，這樣的互利雙贏能夠為雙方的人民創造更大的穩定跟繁榮。