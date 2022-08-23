李偉泉執行長捐贈金門醫院「速必一」軟膏一批，由侯重光院長代表接受。（金門醫院提供）

糖尿病足潰瘍是糖尿病患者常見的併發症之一，中華藥學研究基金會捐贈金門醫院高單價「速必一」軟膏一批，提供地區糖尿病患者在日常照護時多一種藥品選擇，達到更佳的治療效果。

財團法人中華藥學研究基金會為提升離島地區糖尿病患者的治療契機，由李偉泉執行長代表捐贈這批藥物，金門醫院侯重光院長代表接受。現場有財團法人中華藥學研究基金會蔣先元副執行長、合一生技股份有限公司陳錫根副總裁、蔡宗城處長、陳瑞青處長等人與會。

金門醫院說明，「速必一」乳膏是由合一生技研發製造，主要是治療糖尿病患者之足部傷口潰瘍。根據統計，糖尿病是影響國人健康的重要慢性病，也一直是台灣十大死亡原因之一，而糖尿病足潰瘍是糖尿病患者常見的併發症之一，而當潰瘍發生以後，久不癒合的傷口容易滋生細菌，感染發炎持續惡化，若不及時治療，就可能導致壞疽，嚴重時則可能導致截肢。

侯重光院長表示，糖尿病患者可能會因罹病後沒有出現不舒服的症狀，就不積極控制血糖，但臨床數據顯示，血糖控制不佳，可能會造成神經退化病變、血液循環不佳，腳部皮膚可能因而有缺損、甚至產生傷口，不容易痊癒、腳部更可能因此變形，其耗用的醫療資源與社會成本十分可觀。

侯重光指出，這些新研發的藥品為醫療團隊帶來更大的力量，感謝中華藥學研究基金會的捐贈，讓金門病患在現有傷口治療方式外，多一種治療藥品的選擇，共同提升金門醫院在糖尿病病患之照護量能，齊心守護金門鄉親的健康。