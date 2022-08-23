南韓知名男星李己雨，擁有帥氣外表與193公分的高挑身材，自2003年出道後就獲得矚目，並在2011年於電視劇《花美男拉麵店》中演出而打開知名度，今年他也憑著夯劇《我的出走日記》飾演溫柔單親爸，使人氣再度攀升。不過私底下相當低調的他，除了2013年公開與女星李清娥的戀情並在2019年宣布分手後就沒再傳出緋聞，沒想到今（23）日稍早他卻無預警的在社群媒體上公開結婚喜訊，令粉絲又驚又喜。

現年40歲的李己雨今日稍早於個人IG上發文，表示自己第一次通過手寫信公開消息雖然有些尷尬，但也令他相當興奮，因為他在多年前遇到一個有正義感、有智慧，與李己雨產生許多共鳴的女子。李己雨透露老婆是個從不吝嗇分享、面對弱者也會毫不猶豫伸出溫暖的手給予協助，是個不求回報並且善良的人；李己雨還大讚老婆相當有紀律、懂生活，因此讓他產生了想要一起生活的想法，也出現更大動力與目標。接著李己雨不忘感謝粉絲一路以來的支持與鼓勵，也懇請大眾給予他們關注與支持，他將會用更成熟的面貌回報給大家。

照片中，只見李己雨牽著新婚妻子與愛犬一同入鏡，雖沒有公開妻子正面照，但從背影及兩人的身高差，依稀可以看出妻子是名身材纖細的長腿美女；裡面甚至還有兩人與愛犬用影印機拍下的手印照，「一家三口」幸福模樣閃瞎眾人，粉絲及演藝圈好友們看到後也紛紛在底下留言送上祝福。而根據韓國媒體的報導，李己雨與妻子將在今年9月於濟州島舉行婚禮，到時將會以「非公開形式」僅邀請親友及家人出席。