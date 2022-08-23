在檢測數據造假效應擴散下，日本豐田汽車旗下的商用貨卡部門日野汽車(Hino Motors)，23日股價持續下殺，連兩天至少已大跌1成左右。
日野汽車22日表示，在接受當地政府調查期間，又另外發現排氣方面有不當行為，涉及車輛大概至少有7.6萬輛。日野這樁3月就見光的作假醜聞，原本以為跟2019就已開賣的小貨卡無關，但事實卻不然，公司也暫停銷售這些有疑慮的車輛。
日野坦承，小貨卡的引擎在每次驗車時，本來應該發動兩次才符合規定，不過，事實上卻僅發動1次而已。日野強調，不是故意如此做，而是對相關法規不了解所致。
目前看來，日野驗車數據造假範圍已擴及到大大小小各商用車款，累計至少64萬輛受到波及。至於日野這次停售的小貨卡，也占自己日本國內產量約6成左右。
業內日前爆料，日野偽造貨卡排氣檢驗數字，其實早從2003年就開始，比原先認為的時間還要再早10多年。日野股價23日盤中時，一度下挫7.5%左右，同時，母公司豐田汽車也跌逾2%。
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