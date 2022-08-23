桃園市府近年大動作振興桃園各區商圈，積極完善各項建設，落在中壢的公共建設包含鐵路地下化工程、捷運藍線延伸機場、綠線興建及中壢運動公園開闢規劃，交通路網及公共設施完善促使中壢商圈復甦，讓房市拿了一手好牌。

東森房屋研究中心統計實價登錄近四年中壢區內鐵路地下化火車站周邊800公尺屋齡五至十年電梯大樓Q1、Q2單價漲幅發現內壢火車站總漲幅高達80％，三站單價穩定揚升。

東森房屋中壢中原大學店鍾季霖店長表示「各路交通完竣帶動中壢整體房價，交易多集中在青埔及中壢火車站周邊，包含環中東路及中山東路，雙鐵交會，加上大型購物商場進駐，買盤除了在地客外，還包括北客、竹科客及商務客，自住約佔七成，投資佔了三成，房市巨浪一波接著一波」。

鍾季霖店長提到中壢坐擁成熟商圈、交通利多等優勢，近年推案量激增，預售指標性建案推薦「麗昇陽」，該案規劃三房（34~37坪）、2+1房（30坪）、3+1房（44～47坪），周邊有學區、商圈、交通方便性高且醫療設施完善，開價43萬元至46萬元，成交單價最高於今年二月來到44.4萬元，預計明年完工。

而年輕購屋族推薦參考中壢火車站周邊的屋齡十年以上的中古電梯大樓，該區就業機會多、生活機能好，統計該區域周邊800公尺實價登錄近半年屋齡十年以上成交單價落在24.5萬元，相較新成屋及預售建案房價親民許多。

中壢運動公園腹地面積約72.97公頃，環繞環中東路至龍慈路、龍岡路至中山東路等，預計明年完工，市府規劃住宅區、商業區、加油站專用區、宗教專區，公共設施包含公園、兒童遊樂場、綠地、體育場、停車場、學校、機關等，鍾季霖店長指出該公共建設將有效為中壢房市再造奇蹟，雖近期看房量減少，房市相較趨緩，但總體區域發展繁榮、交通四通八達，預估農曆7月後可能再吸大量首購族移居，後勢相當看好。