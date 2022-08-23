台灣各個縣市都屬於自己獨特的特色，其中哪個縣市最適合生活也是網路上時常討論的熱門話題之一。近日一名網友就以「台中跟台南哪個比較宜居？」為題，在「批踢踢實業坊」（PTT）中發文詢問，他表示雖然大多數人都覺得台中比較適合居住，但台南也不差，有許多好玩又極具特色的景點，「台南一堆老街古蹟都還沒抬出來呢…台南是不是比較適合宜居？」

原PO認為台南的宜居程度大於台中。（圖／翻攝自PTT）

原PO認為論宜居程度，台南絕對不輸台中，「好玩有特色的點太多了，台中就…湊不出什麼點？」，不僅如此，他還比較了台中和台南的各大知名景點，他表示台中的高美濕地，可以被四草、漁光島、鹽田打趴；綠園道、審計新村也打不贏藍晒圖文創園區、神農街；而科博館亦跟左鎮化石、天文館打成平手，最後又說，「台南一堆老街古蹟都還沒抬出來呢…台南是不是比較適合宜居？」，貼文一出，立刻在網上引起熱議。

台中景點多，人口也不像雙北那樣擁擠，確實適合居住。（圖／shutterstock）

文章曝光後，就有一些網友挺身力挺原PO的論點，「台南隨便走都是景點、美食」、「現在才發現，台南光是在巷弄步行就是風光，台中只是一堆家庭工廠」、「可能退休會想去台南住吧」；但更多人反而認為原PO太天真，光是交通這點台中就贏台南了，「當然是台中適合生活，你說的都是景點」、「我反而覺得台中景點屌打台南，台南就吃吃吃而已」、「台南只適合旅遊，市區交通超不方便」、「大家公認的離開雙北後的首選城市就是台中，不用嘴硬」。