投資人擔憂升息和經濟衰退風險，比特幣22日一度跌破21000美元大關，而薩爾瓦多是全球第一個把比特幣列為法定貨幣的國家，去年9月，用國家錢買進比特幣，如今已經賠掉六成。財信傳媒董事長謝金河表示，42歲薩國總統布格磊（Namibian Bukele）用國家來賭比特幣，若比特幣再跌，將加重薩國財政危機，此案例也給全球政治領袖一個示警，「治理國家絕對不能有賭一把的心態」。

謝金河在臉書發文指出，去年9月，年僅41歲的薩爾瓦多總統布格磊在推特上秀出他以150萬美元買入80枚比特幣，同時，他也宣布比特幣為薩爾瓦多的國幣、法定貨幣，同時，他也選擇一處有地熱的地方，宣布建立「比特幣之城」，歡迎全球挖礦業者到薩爾瓦多來投資。

去年9月，比特幣一度炒到逼近69000美元，乙太幣也拉升至3645.8美元，當時，全球炒作虛擬貨幣，馬斯克更是帶頭炒作，除了支持用比特幣買特斯拉車子，也推出狗狗幣，全世界圈幣風潮達到最高點。這個時候，1981年生的薩爾瓦多總統跳進來，他總共買入1.05億美元的比特幣，結果成了套牢一族。如果以8月19日收盤21395美元來算，薩爾瓦多用國家錢買進的比特幣已經賠掉六成。

「薩國年輕總統投資虛擬貨幣，也想建立挖礦產業鏈，可以說是雄心萬丈，但也把國家風險推到最高點。」謝金河說，薩爾瓦多原來也是台灣的邦交國，後來改投中國，這個國家背負244億美元外債，這次把比特幣當法幣，國際債信評等大降，薩國債券殖利率和美債相差2500個基點，明年到期要償3.29億美元，薩爾瓦多政府已向IMF申請13億美元紓困貸款，但國際貨幣基金要求薩國必須放棄把比特幣當法幣的計畫。

謝金河認為，現年42歲的薩國總統，如果只是個人重押比特幣，也許會是熟悉虛擬貨幣的投資高手，但是用國家來賭比特幣，顯然賭太大了。面對國家債務風險，很多薩爾瓦多人民走上街頭抗爭，如果比特幣再跌，薩國壓力會更大。

他也提醒，這個例子給全球政治領袖一個示警：「治理國家絕不能有賭一把的心態！」