檢廉調查宜蘭縣長林姿妙及縣府團隊涉貪，宜蘭地檢署今起訴林姿妙及林姿妙女兒林羿伶，由於時值選舉期間，下周即將開放登記參選，時機敏感。國民黨立院黨團書記長李德維表示，司法程序不宜拖，以致損害林姿妙權益，讓民進黨有很多攻擊動作。

檢方此次起訴共有15人，其中公務員10人，包括縣長林姿妙，非公務員有林姿妙女兒林羿伶、地主等5人。檢方指出，林姿妙從2010年擔任羅東鎮長至今，除薪資、租金外並無其他收入，但他的現金有7844萬餘元，並無合理來源，與收入顯不相當。

檢方指出，林姿妙讓陳姓被告等人免徵土地徵值稅，放任不具公職身分的女兒召換一級主管進入縣長官邸下達指令，恣意妄為，紊亂縣府行政體制，還有總金額高逾7000多萬元來源不明的現金，且犯後否認犯行，建請從重量刑。

對此，李德維表示，尊重檢方起訴，但此案有很多疑雲，相關司法程序不宜拖太久，應趕快進入司法程序，讓林姿妙爭取還自己公道，拖下去只會損害到林姿妙的權益，讓民進黨有更多攻擊的機會。