烏克蘭農業委員會的一名副主席Denys Marchuk表示，由於聯合國的調停所達成的協定，烏克蘭農業出口可能會從七月的300萬噸增加到八月的400萬噸。
Marchuk在簡報中表示，儘管有了新的出口機會，但農民仍面臨資金短缺，有3分之1的農民不會參與八月稍晚舉行的冬季播種活動。
自俄羅斯入侵烏克蘭並關閉黑海港口以來，烏克蘭的糧食出口大幅下滑，推升了全球糧食價格，引發了人們對非洲和中東糧食短缺的擔憂。
在七月底，在聯合國和土耳其的斡旋之下，俄羅斯與烏克蘭達成了一項協定，讓三個黑海港口得以解除封鎖。
而即使烏克蘭的黑海港口已經開放，但是烏克蘭的穀物出口水準仍遠低於戰前水準，當時烏國每月出至少出口600萬噸穀物。
烏克蘭農業部在上周說，從7月1日到8月19日，烏克蘭糧食出口為年減51.6%。
烏克蘭政府說，由於俄羅斯軍隊侵占土地，糧食產量下滑，烏國今年至少可收穫5000萬噸穀物，而2021年則為創紀錄的8600萬噸產量。
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