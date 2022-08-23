台灣女星郭碧婷與向華強長子向佐3年前結婚，陸續生下兩個孩子，上月郭碧婷人在台灣坐月子，卻傳出向佐帶女生回北京的新婚房，對此，向太（陳嵐）第一時間否認，郭碧婷的爸則是坦言親家對女兒很好，又暗批向佐「那個亂來的」，最後被網友氣到刪光所有發文。事隔一個月郭父再度發文，被網友諷刺：「被向太哄好了」，郭爸爸再度暴怒，反擊網友「一定要這樣瞧不起人」。

向佐先前被大陸八卦媒體爆料趁郭碧婷在台灣時，帶一女回到夫妻在北京的家，當時向太澄清女方只是幫兒子談工作的「大姐姐」，兩人沒有外界猜想的親密關係，並揚言對亂爆料的網紅提告。而郭碧婷父親第一時間發文：「吃冰消消火氣」，引來網友狂猜是否也因女婿緋聞火大？他隨即澄清：「哎啊我不就吃個冰留言，那（哪）來那些有的沒的不愛聽」。

郭碧婷的爸槓上網友。（圖／翻攝自新浪娛樂）

郭碧婷的爸更說：「人家把媳婦照顧的好好的一點也沒虧待，事實就是事實」，外界形容他支持女婿向佐，他則澄清：「我不是你們想的那種人。有做父親的會不護女兒嗎」，他也不在乎再度上熱搜，「上就上吧，我只是說實話，親家是對女兒很好，幹嘛要解讀成我挺那個亂來的」。

向太（前排左起）、向華強、郭碧婷的爸2019年一起到義大利參加向佐和郭碧婷婚禮。（圖／翻攝自向太Tiffany陳嵐微博）

沉默一個月後，郭爸爸最近再度發文，寫下：「休息夠了重新開幕」，並曬出多道疑似是替女兒坐月子所做的拿手菜照片，有網友虧說：「向太哄好了」，郭爸爸氣不過說：「就一定要這麼瞧不起人，你隨隨便便的一句就夠傷人的，你們愛怎麼想怎麼說我也沒（辦）法了，我就不再上微博了，免得再看到噁心的言論」，不管其他網友留言慰留，郭爸再度刪光微博，圖個清靜。