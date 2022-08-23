位在台北大直「春大直」商場的亞洲第一家「全時段和牛」生活方式選品店《和牛研究室Wagyu Lab》，即日起推出以亞洲風功夫菜為主軸的全新季節菜單，由主廚Eric吳貞蓁及廚藝團隊精心設計，將近江「和牛女王」搭配國人熟悉的台式辦桌菜、復古酒家菜、懷舊古早味，以及港式街頭小食等經典元素，輔以當季食材，在甜嫩、豐腴、溫醇、鮮濃等等熟悉而精彩的風味引領下，感受和牛的柔嫩與豐潤、鮮勁與濃郁，全方位展現和牛極致風味。套餐每套2,880元＋10％，即日起開放預約訂位。

《和牛研究室 Wagyu Lab》自今年4月開幕以來，致力於透過實作結果與完整提案，讓和牛走進你我的日常。為了發掘近江牛的各種可能，投資經營《和牛研究室Wagyu Lab》的苗林行採整頭購入的模式，因而能提供多達32種的部位分切，讓識味者得以嚐盡和牛的柔嫩與豐潤、鮮勁與濃郁，全方位展現和牛極致風味。

本季全新套餐菜色中，和牛研究室的主廚吳貞蓁（Eric）繼上一季選用了和尚頭、紐約客、臀肉等多數消費者較熟悉的牛隻臀腿部位，進一步發揮整頭購入的優勢，增加了前胸、上胸里脊、中肉與腹部後段內層等部位，讓座上嘉賓可以透過品嘗近江「和牛女王」不同的部位，完整認識到較一般和牛更為細緻、鮮甜、軟嫩的迷人魅力與品嘗方式。

為了讓風味更有層次，和牛研究室的主廚吳貞蓁（Eric）設計菜單時會讓每道菜至少具有3種以上的味道，讓酸甜苦辣鹹鮮激盪出迷人的味覺表現。本季菜色的設計靈感來自「亞洲功夫菜」，主廚從你我熟悉的美食記憶出發，援引台式辦桌菜、古早酒家菜、懷舊手路菜與港式街頭小食的元素與技法，打破既有框架後重新演繹，讓頂級和牛以精緻的亞洲料理的風味組合，展現和食之外的種種美味可能。