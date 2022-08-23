今（23日）為24節氣中的「處暑」，同時也是一年僅有數天的天赦日，除了去廟裡拜拜，改運補財，命理師楊登嵙也在命理專欄《旺好運》提醒，在「處暑」這半個月內，生肖屬鼠、虎、龍、蛇、猴者除了小心健康亮紅燈外，也不宜參加刺激性或危險性較高的運動，以免樂極生悲。

楊登嵙表示，今天上午11點17分節氣來到「處暑」，意味著炎熱離開、秋意漸濃，此外晝夜溫差大，感受上既熱又乾燥，因此容易出現皮膚乾燥、口鼻喉嚨乾燥、乾咳無痰、發熱等症狀。

楊登嵙提醒，「處暑」這半個月內，生肖屬鼠、虎、龍、蛇、猴者容易遇到意外之災，不宜參加刺激性或危險性較高的運動，出差或外出旅行也應注意安全第一，以免樂極生悲，提高警惕，有備無患。另外也要小心健康亮紅燈，小感冒、小病痛會特別明顯，雖不會太嚴重但務必即早就醫治療。

除了節氣進入「處暑」，今天也是改運補財的好日子。楊登嵙過去曾提到，事業不順、求身體健康或化解官司糾紛等，都可以利用天赦日這天在住家門口或廟裡焚香祈求、懺悔赦罪，再來補財庫、迎好運，事半功倍。

楊登嵙說，祭拜最佳時間為當日早上5點至下午3點，需準備清茶3杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。

拜拜時口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址等詳細資訊，再將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化即可。