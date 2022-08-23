消息面：

1.加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在與來訪的德國總理蕭茨（Olaf Scholz）會談時表示，加國正在研究直接運送液化天然氣到歐洲的可行性，以協助盟友應對全球能源危機。

2.避險情緒升高，以及近來聯準會多位官員表態支持激進的升息立場，周一美元和美國債息上漲。尾盤美元指數上漲0.8%，報109.02，逼近7月創下的20年高點109.29。由於俄羅斯收緊天然氣供應和區域經濟前景悲觀，歐元兌美元失守1:1平價關卡，為7月中旬來首見，盤中一度大貶1.11%，報0.9926美元。美國10年期公債殖利率尾盤上漲7個基點，報3.043%。

3.周一美國原油期貨收跌54美分或0.59%，為每桶90.23美元，盤中一度重挫4.6%，報每桶86.28美元。布蘭特期油跌24美分或0.25%，收在每桶96.48美元，盤中一度大跌4.51%，報92.36美元。伊朗可能與西方國家達成核協議的消息導致油價大跌，但沙烏地阿拉伯表示不排除減產的可能性，使油價跌幅收斂。

4.受美元走高和美國10年期指標公債殖利率升破3%影響，周一紐約期金收跌0.8%，為每盎司1748.4美元。其他貴金屬方面，9月白銀跌0.19美元，為每盎司18.88美元。10月白金跌20美元，為每盎司868.00美元。9月鈀金跌149.60美元，為每盎司1981.80美元。