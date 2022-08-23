今年房市在升息、疫情及打炒房政策攪局下買氣放緩，現在又適逢地緣政治震盪，市場雜訊紛沓，不少推案熱區也開始浮現賣壓警報。根據591新建案統計六都、新竹縣市各行政區的建案待售戶數，發現前15名中有超過半數區域集中在新北、桃園兩地，尤其是握有重劃區題材的行政區更是首當其衝，像冠軍新北市淡水區在淡海新市鎮助攻下，住宅戶數竟高達1.7萬戶，待售量同樣直逼7千戶；亞軍桃園市龜山區也在A7重劃區挹注下，有近6千戶賣壓，相當驚人。

數字科技旗下591新建案統計六都、新竹縣市各行政區在售建案的待售量，前15名行政區本身皆擁有推案集中的重劃區題材支撐，同時又搭上這兩年房市熱潮，激勵建商推案意願。此外，若以區域來看，本次新北、桃園佔9區成最大苦主，包括淡水、龜山、板橋、中壢等知名區塊均名列榜上；此外，中南部幾個一級熱區，包括台中北屯、台南安南及高雄左營等區，同樣也面臨銷售壓力，各自有超過千戶的量體在市場流通。

賣壓最重的淡水區，這幾年乘著房市熱潮及平價優勢吸引客群，價量一路翻揚，更激勵建商積極搶灘推出如「名軒海樂地」、「湯泉台北灣7」等千戶造鎮案，然而受限於聯外交通及東北季風等因素，加上大環境變化，建案去化放緩，也讓賣壓維持在高水位。緊追在後的龜山區，隨著機捷通車且價格相對實惠，吸引周邊雙北、桃園購屋客湧進，早已成建商兵家必爭之地；目前當地建案個數不算多，但在「皇翔歡喜城」、「遠雄文青」等造鎮案挹注下，推案住宅戶數高達1.3萬戶，待售戶數亦高居不下。

排名第3的板橋區，除了有來自江翠北側重劃區的大量建案挹注，舊市區亦有指標案進場，拉高待售水位。而第4、5名則分別由桃園市中壢、桃園兩區包辦，像中壢區在青埔重劃區撐場下，不僅在售建案達81個為全台最多，住宅戶數也直逼萬戶；但近期因房價漲幅過快，除了新案單價已穩坐4、5字頭，更有機會衝擊6字頭，市場接受度備受考驗，區內建案銷況因而放緩。