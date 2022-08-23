震驚國人的台南殺警案偵破，凶嫌林信吾一度從台南搭乘白牌車逃亡高雄，最後高雄警方助陣也成為破案關鍵之一。對此，高雄市長陳其邁今（23）日表示，大家團結合作終於逮補凶嫌，感謝辛苦的警方徹夜未眠、全力緝凶到底，讓城市更安全，也呼籲全民做警察的後盾。

針對這起殺警案，陳其邁今早出席活動時表示，對於台南兩位英勇員警不幸罹難感到哀悼及不捨，警察要維護治安非常辛苦，尤其不分日夜出生入死，執勤過程常面臨生命威脅，警眷也會非常擔心，因此有人在打擊警察的士氣，或是污衊警察同仁，他個人無法接受。

陳其邁也提到，昨天凌晨0時50分，高市警方接獲台南警方通知，有一輛白牌計程車在高雄九如路下交流道，高雄特勤中隊立刻展開部署圍捕，同步調錄影帶掌握嫌犯行蹤，在2點半左右，高市警方就通報台南警方跟警政署，後續由警政署協調新竹、台南、高雄等所有警察大家團隊的合作，最後在4點多，把凶嫌逮捕到案。

陳其邁重申，感謝高雄的警察，還有全國警察同仁，徹夜未眠全力緝凶到底，讓城市更安全，他表達感謝之餘，也再一次呼籲全民做警察的後盾，共同打擊犯罪。