前年吳姓男子搶奪未成，開自己的車逃逸，他看到員警攔查竟衝撞警車及員警，警員朝吳的小客車右前輪擊發5槍，其中1槍擊中吳的右手臂，他才棄車投降，一審新竹地方法院依妨害公務執行等罪判刑1年10月，二審台灣高等法院改判1年9月。可上訴。

2020年4月13日吳男搶奪自用小客車未遂，隨即下車後進入原停放在路旁，開著自己小客車後駕車逃逸，當天下午警方發現吳的自用小客車停放在路燈旁，警方即駕駛警圍捕，吳為求脫逃，竟駕駛前自用小客車來回衝撞警車及警員。

新竹縣政府警察局新湖分局簡姓警員為避免吳振源再造成其他警員傷亡，乃對吳駕駛之前開自用小客車右前輪擊發5槍，其中1槍擊中吳之右手臂，吳才棄車投降，警方從他車內扣得安非他命1包，吸食器等。

一審新竹地院斥責吳男無視員警依法執行職務，竟以駕駛車輛來回衝撞警車及警員之方式而妨害公務之執行，公然挑戰公權力，破壞國家法紀執行及執法者之尊嚴，是其所為實不可取，判刑1年10月，二審高院略減刑度改判刑1年9月。