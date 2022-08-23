前年高雄邱姓婦人帶2隻愛犬與妯娌黃婦出門散步，途中遇到騎自行車遛狗的吳姓男子，3犬隻狹路相逢互吠追逐撞倒80歲的黃婦致死，高雄高分院依過失致死罪將邱及吳各判刑4月，可易科罰金，邱因坦承犯行獲緩刑2年，吳男提上訴，最高法院駁回確定。

邱與黃2020年1月8日下午在住處近散步，吳男從住處騎乘自行車出發前往甲仙鬧區，他養的狗尾隨在後，邱與吳未以牽繩將3犬鍊住，任由3犬在道路隨意行動，3犬因狹路相逢，即互相吠叫並開始追逐，在追逐中不慎撞擊黃婦致其倒地而受有腦幹衰竭、外傷性顱內出血。

80歲的黃婦經送往醫院急救，隔天因硬腦膜下腔出血、腦挫傷，致腦幹及胼胝體瀰漫性軸突損傷，腦髓腫脹而死亡。檢方偵結將邱及吳起訴。

高雄高分院考量死者家屬請求對邱及吳從輕量刑，將邱依犯過失致人於死罪判處有期徒刑4月，可易科罰金，緩刑2年；吳男始終否認犯行，並規避飼主責任沒有誠心悔悟，判刑4月，可易科罰金，吳不服提上訴，最高法院駁回，全案定讞。