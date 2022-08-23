前身為日治時期「圓山遊園地」，位在當時圓山動物園北側，當時共售圓山動物園門票的遊樂園。1938年7月開始營運，「圓山遊園地」為戰前台灣唯一一座超大型遊樂園區。

1946年日治時期結束，由台北市政府掌管經營，1958年，中山北路旁的兒童遊園地更名為「中山兒童樂園」，並改由私人經營也添購許多大型的遊樂設施，與「圓山動物園」和附近的「再春游泳池」成為當時市民重要的遊憩景點。

1986年「圓山動物園」遷至木柵，「兒童樂園」更名「台北市立兒童育樂中心」，並沿用圓山動物園遷移後空地使用。2014年才搬遷至士林區基隆河新生用地所建設的「兒童新樂園」。

「兒童新樂園」有許多機械性的遊樂設施，摩天輪、碰碰車、旋轉木馬都是以前圓山園區經典的設施，30元的門票及有玩才付款的設施也都十分便宜，現在每到暑假還會有「小小水樂園」的活動，是個遛小孩的好去處。

作者為旅行速寫藝術家

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