由於通膨仍高，消費者實質購買力下滑，整體需求也跟著快速反轉，使得PC、GPU等產品出現供過於求的雜音，外媒報導，超微（AMD）及輝達（Nvidia）的GPU價格持續走低，有部分GPU的價格甚至只剩下建議售價的一半左右。

Tom’s hardware報導，促銷策略失敗後，只有降價才能引起消費者的購買新意願，且未來降價的機率也相當高，主要是虛擬貨幣崩盤，累積的庫存抵銷晶片短缺的影響，加上新款GPU即將上市的消息，使得現有產品的價格面臨衝擊。

報導提到，輝達高階顯示卡Nvidia Geforce RTX 3090 Ti降價的幅度最大，比建議售價降低約41%，落在600至800美元左右，而目前市場上顯示卡的價格平均約比建議售價低10%。

顯示卡價格下殺尚未觸底，加上新一代顯示卡即將發布，長期以來被人為抬高的價格將出現修正，消費者也會認為，與其購買舊卡，不如等待新卡上市，尤其現階段有獲得破舊顯示卡的風險，消費者等待新卡的意願更加強烈。