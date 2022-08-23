延續國旅熱潮，宜蘭綠舞國際觀光飯店首推「綠舞經典會員」招募活動，祭出超多會員專屬禮遇，會員享最高優惠5折起。每張會員卡年費NT$22888，現在申辦會員即贈總價值NT$34660的澎湃入會禮，立即現賺NT$11772，消費越多省越多，預訂官網住房專案、餐廳用餐、日式園區體驗及節慶商品等皆可享優惠，最高優惠高達5折起，還有必不可少的會員生日賀禮及生日當月消費點數雙倍送好康回饋。

綠舞國際觀光飯店成立至今四年以來，不斷推陳出新致力提供旅客多元的食宿及體驗享受，深獲旅客們的喜愛。綠舞表示，持會員卡消費享累積點數，可用於兌換精選商品或現金折抵。年度住房消費滿額再享隔年免費續約，會員點數累積滿10000點還可升級為「大正會員」享更多非凡禮遇。首次招募會員好禮大放送！現在加入綠舞會員就送「綻」海景雙人客房一泊二食平日住宿券及「嵐」山景四人客房一泊二食平日住宿券各一張（價值NT$34660），現買現賺輕鬆出遊無負擔！

綠舞飯店9月同步推出「中秋鶴月」住房專案，入住贈贈送「鶴月」中秋月餅禮盒，還有加人不加價超值優惠。三人入住只要NT$15600起，套房與庭院Villa房型雙人房可加第3人、豪華湖畔Villa可加第6人，誠邀家人好友一起漫步欣賞日式庭院景緻及明月高掛的良辰美景。

綠舞飯店遵循傳統手工技術，每顆月餅皆由主廚團隊手工製作，「鶴月」中秋月餅禮盒內含口碑盛讚的「經典蛋黃酥」香郁蛋黃與紅豆香氣完美激盪出甜鹹平衡的好滋味，每口如圓月般和諧滿足；「典藏奶皇酥」以道地港式做法搭配宜蘭三星鴨蛋黃，鹹香四溢讓人一試難忘；「抹茶麻糬酥」雅緻茶香包覆日式麻糬，以經典和風茶點帶來別樣風情；全新研製的「紅心芭檸酥」嚴選當季新鮮紅心芭樂與檸檬，打造綿密又酸甜清爽的內餡，欲罷不能的滿口果香提供月餅新選擇。